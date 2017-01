Continuar a ler

"Temos argumentos para poder discutir todas as corridas que vamos disputar. A grande aposta é a Volta a Portugal, porque é a menina dos olhos do ciclismo português. Naturalmente que aí vamos fazer tudo para estar bem", disse José Augusto Silva.Os grandes trunfos da equipa, como sublinhou aquele responsável, são César Fonte e Edgar Pinto, que regressa a Portugal depois de ter estado nas duas últimas épocas ao serviço de uma equipa do médio oriente."Penso que estes dois ciclistas podem estar na discussão da Volta a Portugal, se não tiverem imprevistos de maior durante a época", disse José Augusto Silva.Edgar Pinto, que já soma um quarto lugar na Volta a Portugal e na sua última participação ganhou a etapa da Senhora da Graça, assume-se como candidato à vitória na principal competição portuguesa."Claro que não sou o único a querer a vitória. Vou ter grandes candidatos, mas vou trabalhar nesse sentido para descobrir a vitória", disse o ciclista natural de Albergaria-a-Velha.Quanto à sua nova equipa, Edgar Pinto diz que espera que este seja "um projeto para durar"."É um projeto em que está inserida a minha família e a minha terra e só assim poderia voltar. Temos homens com vontade e que estavam um pouco apagados em outras equipas e penso que aqui vão brilhar", afirmou o ciclista.Além de Edgar Pinto (ex-Skydive Dubai) e César Fonte (ex-Rádio Popular-Boavista), a equipa da LA Alumínios-Metalusa-Blackjack conta com Hugo Sancho e Luís Afonso (ex-LA Alumínios-Antarte), João Matias (ex-Supermercados Froiz), Zulmiro Magalhães (ex-Liberty Seguros-Carglass) e os espanhóis Samuel Blanco Prol (ex-Rías Baixas) e Chavita Angulo (ex-Gomur Liébana).A estreia da equipa vai decorrer na prova de abertura do calendário nacional de estrada, marcada para o dia 05 de fevereiro, mas os primeiros grandes desafios serão a Volta ao Algarve (15 a 19 de fevereiro) e logo a seguir a Volta ao Alentejo (22 a 26 de fevereiro).Além das provas em Portugal, a formação de Albergaria-a-Velha tem presenças asseguradas na Volta a Castilla e Léon e na Volta às Astúrias (Espanha), estando ainda em aberto a possibilidade de participar na Volta a Chihuahua (México), na Volta a Marrocos e numa prova em França.A equipa conta também com uma vertente de paraciclismo, tendo contratado Telmo Pinão, que foi 12.º no contrarrelógio dos Jogos Paralímpicos Rio2016.