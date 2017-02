Continuar a ler

O responsável garantiu que o conjunto algarvio, cujo início no ciclismo remonta a 1933 e desde então tem estado no pelotão nacional com alguns momentos de interregno, tem um corredor que pode estar na discussão da principal competição velocipédica portuguesa."O Vicente de Mateos teve uma evolução enorme como corredor ao longo dos últimos anos e tem todas as condições para, seguramente, discutir o triunfo na prova", sublinhou Jorge Piedade, que orienta o Louletano desde 2004, frisando que o seu chefe-de-fila se tornou um corredor completo e que, depois do 8.º lugar na Volta em 2016, almeja fazer melhor."É um corredor rápido que se tornou muito forte na montanha e preparado para o contrarrelógio. Foi oitavo o ano passado [na Volta a Portugal], mas podia ter sido quinto, só que teve um furo que o prejudicou", lembrou o diretor-desportivo, assegurando que Vicente de Mateos poderá já demonstrar o seu bom momento de forma ao longo desta semana, na Volta ao Algarve, que se realiza entre quarta-feira e domingo.No seu discurso, António do Adro, presidente do Louletano, emblema base do projeto, agradeceu ao espanhol por ter aceitado permanecer em Loulé, apesar das "várias propostas" que recebeu, todas "melhores" do que aquilo que os algarvios lhe oferecem.Também David de la Fuente e Luís Mendonça, dois dos oito reforços de uma equipa que manteve apenas seis corredores do último plantel, são outros nomes apontados por Jorge Piedade para discutirem corridas e chegadas ao 'sprint'."Os oito reforços são todos corredores interessantes e permitem dar equilíbrio à equipa. Cada um na sua função, vamos tirar o melhor partido deles para criar um grupo forte e unido", prometeu o diretor-desportivo.Além das provas portuguesas, o Louletano-Hospital de Loulé-Fibralgarve, cujo orçamento ronda os 300 mil euros, tem presença confirmada em várias corridas espanholas e na Volta a Marrocos.