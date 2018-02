Continuar a ler

"É a Prova de Abertura, uma corrida nacional, mas para mim foi como se fosse o Campeonato do Mundo. Provei na estrada que não estou acabado. Dedico a vitória àqueles que continuam a vir apoiar-me, como se eu ainda fosse um jovem", confessou Tiago Machado, de 32 anos, à assessoria da Federação Portuguesa, referindo depois que a experiência de largos anos no pelotão mundial ajudou.



Tiago Machado, um dos portugueses que corre no World Tour, na equipa Katusha, competiu ontem nas estradas portuguesas, agora com a camisola da Seleção Nacional, para vencer na região de Aveiro a Prova de Abertura do calendário velocipédico nacional.O ciclista de Famalicão coroou com sucesso uma fuga de 130 quilómetros, 80 dos quais em solitário, resistindo até à meta na Torreira à perseguição. Cruzou a meta com o pelotão no encalço, mas com os metros suficientes para celebrar a glória. João Matias (Vito-Feirense-BlackJack) foi o segundo e Luís Mendonça (Aviludo-Louletano-Uli) completou o pódio.

