Mathieu Riebel, que habitualmente corria pela equipa amadora do VCA Bourget, morreu instantaneamente, enquanto o seu colega de equipa Erwann Brenterch, que o seguia enquanto tentavam entrar no pelotão, também caiu e fraturou uma perna."O Tour acabou. Amanhã [sábado], o pelotão vai fazer o Mont-Dore (subúrbios de Noumea), sem competir, para prestar homenagem a Mathieu Riebel, que estava tão feliz por estar aqui", disse à agência France-Presse o presidente do Comité Regional de Ciclismo de Nova Caledônia, Gérard Salaün.Os responsáveis das equipas e os promotores das provas recordaram que é preciso dizer basta aos acidentes mortais nas estradas que têm afetado o ciclismo nos dois últimos anos, recordando as mortes de Michele Scarponi, Romain Guyot e Chad Young.