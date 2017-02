De há alguns anos para cá, a Volta ao Algarve tem-se tornado uma espécie de paragem obrigatória para as grandes equipas do World Tour e, ao que parece, correr no sul do nosso país é algo que agrada aos próprios ciclistas. É o caso do polaco Michal Kwiatkowski, que depois de ter sido o segundo classificado na geral final já deixou a promessa de que voltará no futuro."Não estou triste. Lutámos e tentámos ganhar a corrida. O Primoz esteve muito forte no Alto da Fóia e hoje também no Malhão. Ganhou o mais forte e assim não há que lamentar. Visávamos a vitória, mas estou satisfeito com o segundo lugar. Gosto de correr no Algarve. Falhei no ano passado e tenciono vir aqui mais vezes", garantiu o polaco."Os meus principais objetivos, como se sabe, são as Clássicas das Ardenas. Não contava que a minha forma estivesse tão avançada e que pudesse estar aqui no pódio. Por isso, estou feliz com a minha performance no Algarve", finalizou.

Autores: Lusa e Fábio Lima