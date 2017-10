Continuar a ler

Em julho, a equipa anunciou a renovação de Nelson Oliveira, quarto classificado no contrarrelógio de elite nos Mundiais de estrada, além de cinco novas contratações, com destaque para Mikel Landa, ex-Sky, e Jaime Rosón, ex-Caja Rural-Seguros RGA. A temporada 2017 de Betancur, de 27 anos, foi afetada por uma lesão, que o obrigou a abandonar a Volta a Espanha quando seguia nos primeiros lugares da geral, depois de ter sido 18.º na Volta a França.Aos 29 anos, Anacona vai para a quarta época na equipa, depois de ter sido 25.º na Volta a Itália em 2017, no apoio ao compatriota Nairo Quintana, que deverá contar de novo com o duo de trepadores no ataque às grandes Voltas em 2018.Em julho, a equipa anunciou a renovação de Nelson Oliveira, quarto classificado no contrarrelógio de elite nos Mundiais de estrada, além de cinco novas contratações, com destaque para Mikel Landa, ex-Sky, e Jaime Rosón, ex-Caja Rural-Seguros RGA.

A Movistar renovou o contrato dos ciclistas colombianos Carlos Betancur e Winner Anacona até 2019, anunciou esta segunda-feira a única equipa espanhola de WorldTour, que conta com o português Nelson Oliveira nas fileiras.Em comunicado, a formação espanhola anunciou as extensões de contrato dos dois colombianos, que se mantêm às ordens do técnico Eusebio Unzué e aumentam para 24 os ciclistas confirmados para a época de 2018.

