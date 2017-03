Depois de nos últimos quatro anos ter optado pelo Paris-Nice, Rui Costa regressa em 2017 ao Tirreno-Adriático, que servirá de preparação para o Giro. Mas após o excelente início de época, com a vitória na etapa rainha da Volta a San Juan, na Argentina, e na Volta a Abu Dhabi, onde nesta última juntou a geral, há muita confiança da UAE Emirates para o português alcançar um bom resultado na corrida que começa amanhã."O Rui será competitivo na etapa rainha com a chegada a Terminillo", disse ao site da equipa o diretor desportivo Marco Marzano.

O campeão do Mundo de 2013 também está moralizado, ainda que alerte para o facto de a corrida de uma semana ter dois contrarrelógios (na 1ª e última etapas). "Nos últimos anos eu corri o Paris-Nice, nesta temporada decidi redefinir as minhas ambições. E estou certo que tenho motivação extra", frisou Rui Costa igualmente ao site da UAE Emirates, tendo viajado ontem para Itália "com uma constipação para curar".

O poveiro tem três presenças no Tirreno, com o 29º lugar em 2012, 59º (2010) e 145º (2009).

Autor: Ana Paula Marques