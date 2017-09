Continuar a ler

Entre os portugueses, José Neves foi o primeiro a tentar a sorte, integrando a fuga do dia na fase inicial, mas ao fim de 120 quilómetros, e já depois de ter tido um furo, foi integrado no pelotão, acabando por não conseguir terminar a prova.



O próximo a tentar foi Ivo Oliveira, que esteve integrado num dos muitos grupos de perseguição que se formaram durante o 'corte' do pelotão em vários grupos, devido ao ritmo elevado, mas uma avaria na roda traseira impediu-o de lutar pelos primeiros lugares. Oliveira acabou por terminar em 101.º, no mesmo grupo de André Carvalho, que cortou a meta em 96.º a 9.16 minutos de Cosnefroy.



O francês Benoit Cosnefroy venceu esta sexta-feira a prova de fundo sub-23 dos Mundiais de ciclismo de estrada, que estão a decorrer em Bergen, na Noruega. A equipa portuguesa não conseguiu colocar nenhum dos quatro corredores na luta pelos lugares cimeiros, acabando por ser Francisco Campos o melhor, a 4.44 minutos do vencedor, na 67.ª posição.O corredor da AG2R concluiu os 191 quilómetros em 4:48.23 horas, o mesmo tempo do companheiro de fuga Lennard Kamna, da Alemanha, enquanto o dinamarquês Michael Carbel Svendgaard fechou o pódio, a três segundos. O francês juntou-se ao alemão na última volta ao circuito, com o duo a controlar-se mutuamente e Cosnefroy a levar a melhor no 'sprint' final, com Svendgaard a ser o melhor do pelotão reduzido que chegou à meta pouco depois.