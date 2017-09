Continuar a ler

Ivo Oliveira, vice-campeão europeu na perseguição em ciclismo de pista em sub-23, terminou a prova em 49.45,62 minutos e melhorou o 36.º posto alcançado na mesma competição em 2016, em Doha, no Qatar.



O português Ivo Oliveira terminou esta segunda-feira no 21.º lugar a prova de contrarrelógio dos Mundiais de ciclismo de estrada, em Bergen, na Noruega, a 2.39,14 minutos do vencedor, o dinamarquês Mikkel Bjerg.O vice-campeão da Europa da especialidade assegurou o título mundial ao cumprir os 37,2 quilómetros do percurso em 47.06,48 minutos, a uma média de 47,380 km/hora, deixando o norte-americano Brandon McNulty na segunda posição, a 1.05,92 minutos, e o francês Corentin Ermenault na terceira, a 1.16,55.

Autor: Lusa