A corrida foi disputada a um ritmo sempre elevado, que cresceu ainda mais na passagem pelas subidas, nas duas últimas voltas. Foi nessa altura que o pelotão se desfez completamente, com dois dos três corredores lusos a conseguirem manter-se no grupo principal até ao risco de meta.



Indiferente às movimentações que se sucediam nas suas costas, o dinamarquês Julius Johansen pedalou para uma vitória em solitário, beneficiando da desorganização italiana, seleção que colocou Luca Rastelli e Michele Gazzoli, na segunda e terceira posições, a 51 segundos. A corrida foi disputada a um ritmo sempre elevado, que cresceu ainda mais na passagem pelas subidas, nas duas últimas voltas. Foi nessa altura que o pelotão se desfez completamente, com dois dos três corredores lusos a conseguirem manter-se no grupo principal até ao risco de meta.

O português Pedro Miguel Lopes foi 24.º na prova de fundo de juniores dos Mundiais de ciclismo de estrada, em Bergen, na Noruega, onde a vitória pertenceu ao dinamarquês Julius Johansen, após 133,8 quilómetros de corrida.Os ciclistas nacionais, com menos rodagem internacional do que os adversários das seleções mais fortes, cumpriram a meta de se manterem o mais possível no grupo principal: Pedro Miguel Lopes foi 24.º e Afonso Silva foi 43.º, com os dois a chegarem integrados num segundo grupo, a 55 segundos do vencedor, enquanto Pedro José Lopes cedeu 11.07 minutos, depois de ter sido prejudicado por problemas mecânicos que o levaram a atrasar-se na descida do circuito.

Autor: Lusa