A ciclista holandesa Lizzie Delgnan sagrou-se este sábado campeã do mundo de estrada, em elites femininas, surpreendendo as favoritas em Bergen, na Noruega. Após 152,8 quilómetros, Delgnan foi acompanhada no pódio pela australiana Katrin Garfoot, que tinha sido bronze no contrarrelógio individual, e pela dinamarquesa Amalie Dideriksen, campeã em 2016, em Doha.A prova resume-se ao trabalho da seleção da Holanda, que esteve em todos os ataques e até poucos metros da meta estava em situação privilegiada para conquistar os três lugares do pódio, mas o sexteto em fuga foi apanhado nos momentos decisivos.As favoritas Annemiek van Vleuten e Anna van der Breggen, ambas holandesas e que conquistaram ouro e prata no contrarrelógio de terça-feira, foram ultrapassadas sobre a linha de meta pelo pelotão principal, acabando quarta e sétima, respetivamente.

Autor: Lusa