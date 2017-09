Continuar a ler

Entre os portugueses, Rui Costa - campeão do Mundo em 2013 - foi o melhor classificado, terminando no 19.º lugar, integrado no grupo de cerca de 30 unidades que chegou destacado à meta. Já Nelson Oliveira acabou em 56.º.



Classificação final



1. Peter Sagan (Eslováquia), 6:28:11"

2. Alexander Kristoff (Noruega), m.t.

3. Michael Matthews (Austrália), m.t.

4. Matteo Trentin (Itália), m.t.

5. Ben Swift (Grã-Bretanha), m.t.

6. Greg van Avermaet (Bélgica), m.t.

7. Michael Albasini (Suíça), m.t.

8. Fernando Gaviria (Colômbia), m.t.

9. Alexey Lutsenko (Cazaquistão), m.t.

O eslovaco Peter Sagan tornou-se o primeiro ciclista a conquistar o título mundial de estrada em três anos seguidos ao impor-se este domingo no sprint final da prova disputada em Bergen, na Noruega.Sagan cumpriu os 276,5 quilómetros em 6:28.11 horas, superando o norueguês Alexander Kristoff numa decisão ao centímetro. O pódio final ficou completo com o australiano Michael Matthews, que acabou no 3.º lugar.