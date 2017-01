Continuar a ler

De seguida, o tricampeão nacional de contrarrelógio, que no Rio'2016 conseguiu o melhor resultado de sempre de um ciclista nacional na especialidade, competirá na Strade Bianche (4 de março) e no Tirreno-Adriático (8 a 14 de março).



O ciclista português Nélson Oliveira (Movistar) vai marcar presença na Volta ao Algarve e na Volta ao Alentejo, confirmou esta quarta-feira à agência Lusa o sétimo classificado do contrarrelógio dos Jogos Olímpicos do Rio'2016.Desde Madrid, onde a Movistar fez a sua apresentação oficial esta quarta-feira, Nélson Oliveira revelou que vai iniciar a temporada na Volta ao Dubai, que decorre entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro, antes de rumar ao sul do país, onde irá disputar a Volta ao Algarve, de 15 a 19 de fevereiro, e a Volta ao Alentejo, de 22 a 26 do mesmo mês.

Autor: Lusa