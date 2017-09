Continuar a ler

Rui Costa, o outro português que disputou o contrarrelógio, acabou em 33º, a 3,10 minutos. Os dois portugueses vão continuar em Bergen, pois no domingo disputam a prova de fundo, onde vão estar também Ricardo Vilela, Tiago Machado e Ruben Guerreiro.



Classificação:



1. Tom Dumoulin (Holanda), 44:41.00 minutos

2. Primoz Roglic (Eslovénia), +57.79"

3. Chris Froome (Grã-Bretanha), +1:21.25"

4. Nelson Oliveira (Portugal), +1:28.52"

5. Vasil Kiryienka (Bielorrússia), +1:28.75"

6. Gianni Moscon (Itália), +1:29.49"

7. Wilco Kelderman (Holanda), +1:34.33"

8. Rohan Dennis (Austrália), +1:37.39"

9. Tony Martin (Alemanha), +1:39.88"

Nelson Oliveira sonhou durante 45 minutos com uma medalha na prova de contrarrelógio individual do Mundial de Bergen, na Noruega, e grande parte desse tempo mesmo com a de ouro. O ciclista português terminou em quarto, a 1,28 minutos do campeão, o holandês Tom Dumoulin, sendo que Chris Froome acabou por ficar em terceiro, com menos sete segundos que Oliveira. A prata foi para o esloveno Primoz Roglic, vencedor este ano da Volta ao Algarve, que fez mais 57 segundos que o campeão do Giro nos 31 quilómetros.O quatro posto do ciclista da Movistar é o melhor de sempre de um português nesta prova, superando o sétimo lugar de Ponferrada em 2014, alcançado também por Nelson Oliveira e iguala o resultado no Europeu do ano passado.