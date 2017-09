Quem seguiu o contrarrelógio pela televisão viu que não houve muitos a optarem por trocar de bicicleta na zona de transição, da cabra para uma normal, por causa da subida final. E viu também o momento em que Nelson Oliveira perdeu alguns segundos. Mas, frisa, voltaria a fazer a mesma escolha.



"É verdade que perdi ali algum tempo, mas ganhei muito mais ao fazer a subida com a bicicleta normal. Foi a decisão mais acertada e voltaria a fazer o mesmo", disse-nos o ciclista da Movistar, de 28 anos, que lembrou o facto de os adversários terem sido eventualmente prejudicados pelas condições climatéricas. "Quando começou a chover fiquei na expectativa [quanto à medalha], mas estou muito satisfeito com este lugar." Um lugar ingrato, que já tinha experimentado no Europeu do ano passado.

