O Sporting-Tavira lidera coletivamente, com 460 pontos, seguindo-se W52-FC Porto e LA Alumínios-Metalusa BlackJack, com 255 e 153, respetivamente. O terceiro posto é ocupado por Edgar Pinto (LA Alumínios-Metalusa Blackjack), com 148 pontos, graças aos 10.º e sétimos lugares no Algarve e no Alentejo, respetivamente.O Sporting-Tavira lidera coletivamente, com 460 pontos, seguindo-se W52-FC Porto e LA Alumínios-Metalusa BlackJack, com 255 e 153, respetivamente.

Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) lidera o ranking ciclista do ano em fevereiro, depois de ter sido segundo na Volta ao Alentejo e nono na Volta ao Algarve, com mais 125 pontos do que Amaro Antunes (W52-FC Porto).O chefe-de-fila dos leões, que venceu a primeira etapa da Alentejana, soma 370 pontos, enquanto Amaro Antunes, vencedor de uma etapa no Algarve, onde foi quinto, e esteve ausente no Alentejo, conta 245.

