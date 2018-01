Continuar a ler

Areruya detém 18 segundos de vantagem sobre o alemão Nikodemus Holler (Bike Aid) e 38 sobre o francês Damien Gaudin (Direct Energie), terceiro classificado.



Joni Brandão (Sporting-Tavira), que regressa à competição, ocupa o 25.º lugar da classificação geral, a 09.42 minuto, depois de ter terminado a etapa em idêntica posição, a sete segundos do seu companheiro de equipa.



O ciclista italiano Rinaudo Nocentini (Sporting-Tavira) conquistou este sábado o seu segundo triunfo em etapas da La Tropicale Amissa Bongo, no Gabão, ao impor-se na sexta tirada, entre Bitam e Oyem.Nocentini, que já tinha vencido a terceira etapa, na quarta-feira, concluiu os 115 quilómetros da penúltima etapa em 02:32.48 horas, o mesmo tempo do eritreu Zemenfes Solomon. O ruandês Joseph Areruya terminou no terceiro lugar, a quatro segundos, mas manteve a liderança da prova.

Autor: Lusa