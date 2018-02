Continuar a ler

Na abertura do calendário das clássicas, Michael Valgren (Astana) venceu a Omloop Het Nieuwsblad. O dinamarquês conseguiu fazer a diferença já à entrada do último quilómetro depois de um ataque que não teve qualquer resposta por parte do grupo onde se encontrava.O ciclista da Astana chegou à meta isolado e deu mais uma vitória aos cazaques, que têm sido uma das equipas em melhor forma neste início de temporada. Lukasz Wisniowski (Sky) e Sep Vanmarcke (EF Education First) saltaram do mesmo grupo para o segundo e terceiro lugares, respetivamente.