O paraciclista português Luís Costa alcançou este sábado o terceiro posto na prova de fundo da classe H5 na etapa da Taça do Mundo este fim de semana disputada na cidade belga de Ostende. Luís Costa, de 43 anos, acabou por ser um dos mais fortes no sprint final, no qual estavam na luta cinco dos dez atletas que competiam. A vitória sorriu ao norte-americano Alfredo de los Santos, com 1:38.57 horas, à frente do holandês Tim de Vries e do português Luís Costa."Estamos muito felizes com este resultado. O Luís fez uma corrida de raiva, chegou a estar em fuga, mas conseguiu ainda discutir a corrida, que terminou ao sprint", disse José Marques, selecionador nacional de paraciclismo, logo após o término da prova.

Autor: Fábio Lima