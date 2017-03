Alberto Contador estudou bem o percurso do contrarrelógio individual do Paris-Nice, cujo final coincidia com uma contagem de montanha. Só não contou com um surpreendente Julian Alaphilippe, que superou o tempo do espanhol em 19 segundos.



O francês da Quick Step é agora também o novo líder da Corrida do Sol, com 33 segundos a menos que o compatriota Tony Gallopin (Lotto Soudal), terceiro na etapa (a 20 segundos). O espanhol da Trek é 8.º da geral (era 21.º), com mais 1.31 minutos.

