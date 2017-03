Continuar a ler

Disputada sob chuva intensa, a etapa ficou marcada por algumas quedas, mais ou menos aparatosas, que ditaram algumas desistências. O suíço Michael Schär (BMC) não alinhou à partida devido à dupla fratura na clavícula e no ilíaco direito sofrida após queda no domingo.



O português José Mendes terminou a tirada na 145.ª posição, a 21,07 minutos do italiano Sonny Colbrelli, e ocupa agora o 152.º lugar da geral, a 37,31 minutos do líder Arnaud Démare, que tem a camisola amarela segura por seis segundos para o seu compatriota Julian Alaphilippe (Quick-Step).



italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Mérida) venceu esta segunda-feira ao sprint a segunda etapa da Paris-Nice, entre Rochefort-en-Yvelines e Amilly, em que o francês Arnaud Démare (FDJ) manteve a liderança e José Mendes (Bora-Hansgrohe) caiu para 152.º.O camisola amarela Arnaud Démare foi o terceiro a cortar a meta em Amilly, que concluiu uma tirada de 195 quilómetros, com o mesmo tempo de 4:20.59 horas do italiano Sonny Colbrelli, primeiro da etapa, e do alemão John Degen (Trek-Segafredo), terceiro.

Autor: Lusa