O vento de frente não incomodou Greipel, de 34 anos, que soube esperar pelo momento oportuno para avançar para o triunfo, no final dos 199,5 quilómetros entre Quincié-en-Beaujolais e Bourg-de-Péage.



Com as mesmas 04:43.35 horas do vencedor chegaram o português José Mendes (Bora-hansgrohe) e o camisola amarela Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), que manteve a diferença para os perseguidores na classificação geral.



A jovem promessa francesa, de 24 anos, tem o compatriota Tony Gallopin (Lotto Soudal) a 33 segundos e o espanhol Gorka Izagirre (Movistar) a 47, antes do seu primeiro grande teste enquanto líder.



Alaphilippe vai enfrentar, na sexta-feira, 193,5 difíceis quilómetros entre Aubagne e Fayence, que incluem três contagens de montanha de primeira categoria.



O ciclista alemão André Greipel (Lotto Soudal) impôs-se esta quinta feira com autoridade no 'sprint' da quinta etapa do Paris-Nice, que continua a ser liderado pelo francês Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors).O veterano alemão conquistou de forma magistral a sua terceira vitória da temporada - ganhou uma etapa na Volta ao Algarve e o Troféu Porreres -, batendo com facilidade o francês Arnaud Démare (FDJ) e o holandês Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo).

Autor: Lusa