Além de José Mendes, Portugal conta igualmente com um diretor desportivo, o bem conhecido José Azevedo, que está à frente da Katusha Alpecin. Apesar das condições difíceis desta etapa inaugural, José Azevedo tem um homem para esta chegada, o norueguês Alexander Kristoff.



"É uma etapa para os sprinters e claro que o Alexander está no lote desses corredores que são favoritos para este tipo de chegada. Há um leque muito importante de sprinters nesta prova, aliás todos ou quase todos os melhores do mundo estão aqui. A competitividade vai ser grande mas estamos confiantes que o Alexander tem possibilidades de ganhar e vamos trabalhar para isso", salientou.



Arranca este domingo o Paris-Nice com a primeira etapa a decorrer à volta da cidade de Bois-d'Arcy numa distância de 148,5 km. A 75.ª edição da conhecida prova 'Corrida para o Sol' conta com apenas um ciclista português, o campeão nacional José Mendes (Bora-Hansgrohe).falou com o ciclista sobre esta primeira etapa que será complicada devido à chuva e ao vento."O primeiro dia costuma ser mais stressante porque toda a gente ainda está fresca e com força, querendo todos estar na frente. Muitos ciclistas ainda pensam que podem lutar por uma classificação e não querem perder tempo, por isso é que arriscam mais. Penso que hoje essa situação poderá trazer algum perigo, acrescentando o facto de haver estas condições climatéricas com chuva, vento e frio. A etapa é plana, vai ser percorrida a alta velocidade e espero que não aconteça nada, mas são sempre dias perigosos", admitiu José Mendes.

Autor: Marco Martins