Continuar a ler

Assim, Henao - que terminou a etapa em 4.º, a 32 segundos de Richie Porte - chega ao último dia na liderança da prova, com 30 segundos de vantagem sobre o irlandês Daniel Martin (Quick-Step Floors) e 31 sobre Alberto Contador.





A última etapa disputa-se este domingo, com partida e chegada a Nice, na distância de 115,5 km.



Classificação da 7.ª etapa



1. Richie Porte (Austrália/BMC Racing), 5:01:35"

2. Alberto Contador (Espanha/Trek), +21"

3. Daniel Martin (Irlanda/Quick-Step), +32"

4. Sergio Henao (Colômbia/Team Sky), m.t.

5. Ion Izagirre (Espanha/Bahrain), +55"

6. Jakob Fuglsang (Dinamarca/Astana), +1:07"

7. Pierre Latour (França/AG2R), +1:11"

8. Ilnur Zakarin (Rússia/Katusha), +1:21"

9. Marc Soler (Espanha/Movistar), m.t.

10. Gorka Izagirre (Espanha/Movistar), m.t.



Classificação geral



1. Sergio Henao (Colômbia/Team Sky), 27:01:15"

2. Daniel Martin (Irlanda/Quick-Step), +30"

3. Alberto Contador (Espanha/Trek), +31"

4. Gorka Izagirre (Espanha/Movistar), +1:00"

5. Julian Alaphilippe (França/Quick-Step), +1:22"

6. Ilnur Zakarin (Rússia/Katusha), +1:34"

7. Ion Izagirre (Espanha/Bahrain), +1:41"

8. Tony Gallopin (França/Lotto), +3:22"

9. Warren Barguil (França/Sunweb), +4:07"

10. Simon Yates (Grã-Bretanha/Orica), +4:39"





Numa jornada que contou com três contagens de montanha de 1.ª categoria, a última delas a coincidir com a meta (uma subida de 15,7 km com uma média de 7,1%), o camisola amarela Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) perdeu muito tempo, tal como o também francês Tony Gallopin (Lotto Soudal) - que era o 2.º da geral -, ditando assim uma revolução na classificação.