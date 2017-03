Continuar a ler

O ciclista da Bora-hansgrohe, que cumpriu os 190 quilómetros entre Chablis e Chalon-sur-Saône em 04:31.14 horas, relegou para os lugares de honra o norueguês Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) e o alemão John Degenkolb (Trek-Segafredo), com o também germânico Marcel Kittel (Quick-Step Floors) a ser quarto e o camisola amarela Arnaud Démare a ser sexto.



Com o resultado na etapa, a primeira sem tormentas na e fora da estrada, o francês da FDJ manteve-se na liderança e continua a ter como 'vice' o compatriota Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), que está a seis segundos. Em terceiro está agora Alexander Kristoff, que tem 13 segundos de desvantagem para Démare.



Alheio às confusões do 'sprint', conquistado pelo seu colega de equipa, o campeão nacional José Mendes cortou a meta na 143.ª posição, a 01.12 minutos do vencedor, caindo três lugares na geral, para o 155.º lugar, a 38.43 minutos do primeiro.



Na quarta-feira, os candidatos à amarela final têm o seu primeiro grande teste, no contrarrelógio de 14,5 quilómetros entre Beaujeu e Mont Brouilly, que nos últimos três quilómetros apresenta um desnível médio de 7,7 por cento.

Sam Bennett (Bora-hansgrohe) tornou-se esta terça-feira o primeiro ciclista irlandês a vencer uma etapa no Paris-Nice em 28 anos, ao impor-se ao 'sprint' em Chalon-sur-Saône, com o líder Arnaud Démare (FDJ) a ser sexto.Bennett, de 26 anos, aguentou a concorrência dos 'pesos pesados' do 'sprint' para erguer os braços no final da terceira tirada e, assim, tornar-se no primeiro irlandês desde Stephen Roche, em 1989, a vencer uma etapa na prestigiada prova francesa.

