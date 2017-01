Continuar a ler

Estes quatro conjuntos estarão assim à partida da 104.ª edição da 'Grand Boucle', que este ano parte de Dusseldorf, na Alemanha, a 1 de julho, e termina em Paris, a 23 do mesmo mês.



O convite à Cofidis permite ter no pelotão o francês Nacer Bouhanni, um dos melhores sprinters internacionais, que ainda procura o primeiro triunfo em etapas da Volta a França, após duas participações infelizes, enquanto a Direct Energie, com o veterano Thomas Voeckler, também procura triunfos de etapa com Bryan Coquard.



A Fortuneo conta com o britânico Dan McLay, uma esperança do sprint, e o trepador argentino Eduardo Sepulveda.



A ASO (Amaury Sport Organisation), entidade promotora da Volta a França, anunciou também os convites para a Paris-Nice e o Dauphiné. A Cofidis, a Direct Energie e a Delko Marseille disputam as duas, a Fortuneo está na primeira e a Wanty na segunda.



Entre as equipas do primeiro escalão contam-se a Katusha-Alpecin, de Tiago Machado e José Gonçalves, a UAE Abu Dhabi, de Rui Costa, a Movistar, de Nelson Oliveira e Nuno Bico, a Trek-Segafredo, de André Cardoso e Rúben Guerreiro, e a Bora-Hansgrohe, de José Mendes.



As equipas francesas Cofidis, Direct Energie e Fortuneo e a belga Wanty são as quatro convidadas pela organização da Volta a França em bicicleta para completar o pelotão da edição de 2017, juntando-se às 18 do World Tour.O nome das quatro equipas profissionais continentais - segundo escalão - foi esta quinta feira anunciado pelo diretor do Tour, Christian Prudhomme, para quem se trata de uma seleção "lógica", uma vez que as equipas francesas estão habituadas à corrida e a Wanty, em estreia, foi a primeira da classificação continental europeia no ano passado.

Autor: Lusa