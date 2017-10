Continuar a ler

"Portugal tem vindo a afirmar-se, ao longo dos últimos anos, como um dos destinos de eleição dos praticantes e das equipas profissionais de DHI para competições, estágios e testes de início de temporada. Tendo em conta que as Aldeias do Xisto são uma das regiões com melhores condições para a prática da disciplina radical e de espectáculo do BTT, a Federação Portuguesa de Ciclismo candidatou-se à organização do Campeonato da Europa", explica a nota.De acordo com a entidade que tutela o ciclismo nacional, a UEC acolheu "de braços abertos" a candidatura nacional, "devido às provas dadas pela Federação na organização de grandes eventos internacionais, de que é exemplo o Campeonato da Europa de Pista para Sub-23 e Juniores, que decorreu em Sangalhos, Anadia, em 2017 e todos os anos entre 2011 e 2014".A FPC também se candidatou à organização do Campeonato da Europa de Maratona BTT (XCM) de 2019, mas ainda aguarda decisão da UEC.