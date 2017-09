Continuar a ler

As datas foram confirmadas num comunicado divulgado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, a partir da decisão final da UCI, reunida em Bergen, na Noruega, onde decorrem até domingo os Mundiais.As outras duas provas de classe 2.1 em solo nacional sofreram grandes alterações nas datas, com a Volta ao Alentejo, que em 2017 se correu em fevereiro, a passar para 14 a 18 de março no próximo ano, e o Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela a passar de junho, em 2017, para 12 a 15 de abril em 2018.O calendário contempla ainda a Clássica da Arrábida, a 11 de março, bem como a Clássica Aldeias do Xisto, no dia 25 do mesmo mês, como provas de categoria 1.2, enquanto o Grande Prémio de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho se realiza de 12 a 15 de julho.A UCI confirmou ainda 12 provas pontuáveis para o 'ranking' mundial de BTT, com duas provas do World Marathon Series, em Mêda (20 de maio) e nos Açores (7 de outubro).O calendário que arranca com a primeira prova da Taça de Portugal de 'downhill' (classe 1), a 25 de fevereiro, em Tarouca, enquanto a Taça de Portugal de 'cross country' olímpico retém a classe 2 com cinco provas ao longo do ano.Volta ao Algarve (2.HC), 14 a 18 de fevereiro.Clássica da Arrábida (1.2), 11 de março.Volta ao Alentejo (2.1), 14 a 18 de março.Clássica Aldeias do Xisto (1.2), 25 de março.Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela (2.1), 12 a 15 de abril.Grande Prémio Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho (2.2), 12 a 15 de julho.Volta a Portugal (2.1), 1 a 12 de agosto.