O ciclista português espera que na época de 2018 possa "continuar a progredir" e está certo que terá "a oportunidade de obter bons resultados para a equipa polaca nas maiores corridas do calendário mundial de ciclismo".



"Amaro Antunes tem potencial para ser um dos melhores trepadores. Acreditamos que irá preencher a vaga de Jan Hirt, de partida da nossa equipa, e que vai brilhar nas montanhas tanto quanto o checo", afirma o diretor desportivo do CCC Sprandi Polkowice, Piotr Wadecki.



Ainda de acordo com Piotr Wadecki, Amaro Antunes provou na última edição da Volta ao Algarve, em que terminou na quinta posição, que, "frente aos principais corredores do World Tour, é capaz de fazer exatamente isso".



"Ele tem vindo a evoluir bem e 2017 foi a sua época decisiva. Estamos muito felizes por ele se juntar à nossa equipa, na qual poderá realmente desenvolver todo o seu potencial", acrescentou Piotr Wadecki.



O ciclista português Amaro Antunes, segundo classificado da Volta a Portugal em 2017 pela W52-FC Porto, assinou um contrato de dois anos com o CCC Sprandi Polkowice, anunciou esta quarta-feira o clube polaco na sua página oficial na Internet."Estou muito feliz por ter chegado a acordo com a CCC Sprandi Polkowice. É uma equipa que oferece excelentes condições para que os corredores possam competir a nível internacional contra as melhores equipas do mundo", referiu Amaro Antunes.

Autor: Lusa