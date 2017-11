O jovem ciclista belga Bjarne Vanacker, que representava a EFC-L&R-Vulsteke, uma equipa satélite da Trek-Segafredo, morreu esta madrugada, aos 20 anos, por causas ainda desconhecidas.De acordo com Michel Pollentier, o chefe da sua equipa, Vanacker sempre apresentou excelentes resultados nos testes médicos de que foi alvo. "O Vanacker estava 100% destino para ser um atleta profissional. Nunca detetámos qualquer problema com o seu coração. Os nossos ciclistas são alvos de testes todos os anos e nunca lhe detetámos nada", garantiu o dirigente, ao jornal 'Het Nieuwsblad'.Apesar dos seus 20 anos, Bjarne Vanacker já vinha assinando bons resultados no escalão de Sub-23, nomeadamente o 10.º posto na Paris-Roubaix, assim como o 15.º lugar no Piccolo Giro di Lombardia.

Autor: Fábio Lima