O doping tecnológico

Quem não se ficou apenas pelas dúvidas foi a belga Femke van den Driessche, apanhada com um motor na bicicleta com que participou no Mundial de sub-23 de ciclocrosse de 2016. Foi suspensa por seis anos. Este é o único caso que se conhece oficialmente daquilo que ficou designado como doping mecânico.Mas de acordo com revelação feita pelo húngaro Stefano Varjas, que se intitula como o pai do mecanismo mais antigo – é que agora já há suspeitas de um outro, mais sofisticado, na roda, como se vê na infografia –, no programa ‘60 Minutos’ da CBS, os motores nas bicicletas já existem há muito mais tempo, sendo que agora o assunto chega às páginas dos jornais. A UCI já tem mecanismos para a deteção da fraude, sendo que entre as equipas do World Tour há a convicção de que este tipo de fraude não existe neste pelotão, uma vez que, para além do controlo da UCI, há as regras rígidas internas quanto ao material usado, que não é dos ciclistas mas da equipa.