Tom Dumoulin concluiu a tirada integrado no pelotão e vai continuar a envergar a camisola rosa à partida para a 14.ª etapa, no sábado, uma ligação de 131 quilómetros com início em Castellania e final na subida para o santuário de Oropa, uma contagem de montanha de primeira categoria que volta a pôr à prova os favoritos ao triunfo final.Rui Costa (UAE Team Emirates) continua a ser o melhor português, ocupando a 14.ª posição na geral, a 6.29 minutos do líder, depois de ter terminado a etapa no 66.º lugar, integrado no pelotão. O campeão luso de estrada José Mendes (Bora Hansgrohe) foi 82.º e subiu a 42.º na geral, enquanto José Gonçalves (Katusha-Alpecin) cedeu 3.09 minutos em relação ao vencedor da tirada e caindo dois lugares, para 72.º na geral.1. Fernando Gaviria (Colômbia/Quick-Step), 3:47:45"2. Sam Bennett (Irlanda/Bora), m.t.3. Jasper Stuyven (Bélgica/Trek), m.t.4. Roberto Ferrari (Itália/UAE Team Emirates), m.t.5. Ryan Gibbons (África do Sul/Dimension Data), m.t.6. Ruediger Selig (Alemanha/Bora), m.t.7. Sacha Modolo (Itália/UAE Team Emirates), m.t.8. Caleb Ewan (Austrália/Orica), m.t.9. André Greipel (Alemanha/Lotto), m.t.10. Vyacheslav Kuznetsov (Rússia/Katusha), m.t.1. Tom Dumoulin (Holanda/Sunweb), 56:28:53"2. Nairo Quintana (Colômbia/Movistar), +2:23"3. Bauke Mollema (Holanda/Trek), +2:38"4. Thibaut Pinot (França/FDJ), +2:40"5. Vincenzo Nibali (Itália/Bahrain), +2:47"6. Andrey Amador (Costa Rica/Movistar), +3:05"7. Bob Jungels (Luxemburgo/Quick-Step), +3:56"8. Domenico Pozzovivo (Itália/AG2R), +3:59"9. Tanel Kangert (Estónia/Astana), m.t.10. Ilnur Zakarin (Rússia/Katusha), +4:17"(...)