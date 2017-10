Parte do pelotão mundial regressa hoje à competição, para disputar a 97ª edição da Tre Valli Varese. Entre os inscritos, contam-se quatro portugueses: Rui Costa (UAE), José Mendes (Bora), Nuno Bico (Movistar) – todos do World Tour – e ainda João Almeida, que corre pela Unieuro Trevigiani-Hemus 1896, formação búlgara do terceiro escalão da UCI.

O holandês Tom Dumoulin (Sunweb), campeão do Mundo de contrarrelógio, os italianos Vincenzo Nibali (Bahrain), 2º na Vuelta), e Fabio Aru (Astana), assim como Nairo Quintana (Movistar) são algumas das estrelas.

Continuar a ler