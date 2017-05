Continuar a ler

O ciclista estónio, que seguia no sétimo lugar da geral do Giro, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias.



O estónio Tanel Kangert vai ficar impedido de competir durante seis a sete meses devido a ter sofrido múltiplas fraturas no domingo, dia em que protagonizou uma violenta queda durante a 15.ª etapa do Giro De acordo com a sua equipa, a Astana, Kangert tem uma fratura no braço direito e uma luxação no ombro direito, problemas que vão afastar o ciclista de 30 anos das estradas durante meio ano.

Autor: Lusa