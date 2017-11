Continuar a ler

"Em primeiro lugar, quero agradecer a toda a direção por acreditar e confiar em mim por mais uma época. Para 2018, espero seguir a evolução e o caminho que tenho vindo a ter dentro desta equipa", referiu Ricardo Mestre, em declarações ao sítio da formação de Sobrado.



Figura de proa no trabalho para os líderes, Samuel Caldeira, conhecido por ser o ciclista talismã dos vencedores da Volta, vai continuar também na W52-FC Porto.



"Estou feliz por, pelo sexto ano consecutivo, continuar num projeto que, desde o dia em que entrei, acreditei que era vencedor. Em 2018, espero dar continuidade a todo o meu trabalho realizado até aqui e continuar a colher os seus frutos como tem sido habitual", salientou o sprinter, que venceu a segunda etapa da última edição da prova rainha do calendário nacional.



Os ciclistas algarvios Ricardo Mestre - vencedor da Volta a Portugal de 2011 -, Samuel Caldeira e João Rodrigues renovaram contrato com a W52-FC Porto para a temporada de 2018, anunciou a equipa portista.Depois de assegurarem a continuidade de Raúl Alarcón, Rui Vinhas e Gustavo Veloso, os três últimos vencedores da Volta a Portugal, os dragões apostaram também na manutenção do núcleo duro da equipa mais vitoriosa do pelotão nacional.

Autor: Lusa