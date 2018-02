A rodagem na Tropicale Amissa Bongo, no Gabão, onde foi sexto da geral e vencedor de duas etapas, em janeiro, conferem a Rinaldo Nocentini a motivação necessária para melhorar o nono lugar alcançado em 2017 na Volta ao Algarve. "A preparação em África foi boa, pelo que estou melhor fisicamente nesta altura do ano", disse o italiano do Sporting-Tavira esta quarta-feira em Albufeira antes da partida da etapa inaugural da edição de 2018 da corrida portuguesa. "O primeiro objetivo passa sempre por vencer uma etapa, mas não vamos descurar a classificação geral".A experiência de nove anos no World Tour, antes de vir para a equipa portuguesa há três anos, são uma mais valia para na Volta ao Algarve poder ombrear com as 13 equipas da primeira linha do pelotão mundial. E o transalpino é da opinião que o pelotão português tem capacidades para fazer boa figura. "Em Portugal há muita qualidade, há ciclistas que têm certamente lugar nas melhores equipas do Mundo. O nível do pelotão português já é muito elevado".Este italiano de Montevarchi já chegou aos 40 anos. E será 2018 o seu último ano na estrada? "Não penso nisso. Vou olhando ano a ano e depois verei o que fazer. Por exemplo, em 2017 pensei que seria a minha despedida, mas como acabei por fazer uma boa temporada, decidi continuar".

Autor: Ana Paula Marques