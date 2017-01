Continuar a ler

O português Rúben Guerreiro, após o bom desempenho no Tour Down Under, mereceu a 'chamada' da equipa dos Estados Unidos, que fica completa com Marco Coledan, Koen de Kort, Mads Pedersen e Gregory Rast.Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), que organiza a 'Algarvia', divulgou também a composição da Cannondale Drapac, que contará com o belga Sep Vanmarcke, especialista em clássicas que tem no Algarve o arranque de época tradicional, e Taylor Phinney, campeão dos Estados Unidos de contrarrelógio, que poderá ser um dos candidatos à geral.O vice-campeão holandês de fundo, Wouter Wippert, será um dos nomes a ter em conta nas duas chegadas que se preveem ao 'sprint' e o irlandês Ryan Muller tem qualidade para bater-se pelas posições cimeiras no contrarrelógio.Alberto Bettiol, Sebastian Langeveld, Dylan Vanbaarle e Davide Villella completam a equipa norte-americana para a 43.ª Volta ao Algarve.Já a equipa Manzana Postobón vai estrear-se na Volta ao Algarve enquanto equipa Continental Profissional e terá no português Ricardo Vilela o chefe-de-fila, sendo o colombiano Aldemar Reyes a esperança da equipa para a camisola da juventude e o holandês Jetse Bol a aposta para as etapas planas.O espanhol Antonio Piedra e os colombianos Hernán Aguirre, Juan Molano, Hernando Bohórquez e Juan Osorio são os restantes escolhidos para representarem a equipa colombiana nas estradas do Sul.A Volta ao Algarve, que subiu esta temporada à categoria 2.HC da União Ciclista Internacional, o patamar imediatamente abaixo do WorldTour, será disputada por 25 equipas, 12 das quais do primeiro escalão da modalidade.