Continuar a ler

Rui Costa, de resto, pronunciou-se sobre a incerteza que pairou durante semanas quanto ao futuro da equipa. "Foram momentos difíceis para todos. Mas sempre tivemos confiança no que nos iam dizendo os dirigentes." Agora é olhar para a frente. "Tenho muita fé neste grupo e estou muito contente de estar aqui."



Percurso completo



A Volta a San Juan disputa-se em sete etapas, com perfil para todo o tipo de ciclistas: sprinters, contrarrelogistas e trepadores.



A corrida começa hoje com uma etapa para velocistas, sendo que amanhã há média montanha e na quarta-feira o ‘crono’ de 12 km. As três etapas seguintes têm de novo montanha, com a única chegada em alto a ser na sexta-feira. Rui Costa, de resto, pronunciou-se sobre a incerteza que pairou durante semanas quanto ao futuro da equipa. "Foram momentos difíceis para todos. Mas sempre tivemos confiança no que nos iam dizendo os dirigentes." Agora é olhar para a frente. "Tenho muita fé neste grupo e estou muito contente de estar aqui."A Volta a San Juan disputa-se em sete etapas, com perfil para todo o tipo de ciclistas: sprinters, contrarrelogistas e trepadores.A corrida começa hoje com uma etapa para velocistas, sendo que amanhã há média montanha e na quarta-feira o ‘crono’ de 12 km. As três etapas seguintes têm de novo montanha, com a única chegada em alto a ser na sexta-feira.

Chegou o dia de Rui Costa iniciar a temporada de 2017, agora pela UAE Abu Dhabi, equipa que substitui a Lampre. E após algumas semanas de incerteza quanto ao futuro da formação, salva com patrocínio do Médio Oriente, o português diz-se pronto para as primeiras pedaladas numa temporada que tem como grande novidade o Giro, que acontecerá pela primeira vez. Em estreia estará também na Argentina, onde se disputa a Volta a San Juan. Em 2009, Rui Costa correu a Volta a Chihuahua, no México."Não conheço o país [Argentina], mas tenho muita expectativa e curiosidade. O mesmo se passa com a Volta a San Juan. Estou muito feliz e com muita ilusão para descobrir uma corrida nova para mim", disse Rui Costa na conferência de imprensa de antevisão da prova que reuniu os principais nomes do pelotão. Sendo a primeira corrida, o poveiro não traçou grandes metas. "Temos aqui uma boa equipa, muito equilibrada. Tentarei fazer o melhor possível. As primeiras metas do ano, em termos de resultados, estão fixadas mais para a frente. "Todas as corridas são um objetivo, mas é óbvio que as grandes voltas e as clássicas são o mais importante." Importa agora referir que, a seguir à Argentina, o ciclista da UEA Abu Dhabi vai continuar a temporada, participando na "Volta a Omã, Volta a Abu Dhabi, Tirreno-Adriático, clássicas das Ardenas e o Giro".

Autor: Ana Paula Marques