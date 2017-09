Continuar a ler

Campeão do mundo em 2013, Rui Costa terminou entre os 28 corredores que cortaram a meta destacados, com Peter Sagan a encabeçar o grupo para se tornar o primeiro a conquistar o título três vezes seguidas, ao bater o norueguês Alexander Kristoff no 'sprint'. O australiano Michael Matthews ficou em terceiro.



Na última passagem pela subida de Salmon Hill, marcada por diversos ataques, uma queda ajudou a provocar um corte no pelotão, e Rui Costa foi o único português que ficou no grupo da frente. "A queda foi uma pena, pois impediu-nos de chegar mais adiante e de ajudar o Rui na parte decisiva", lembrou Ricardo Vilela.



Nelson Oliveira foi o 55.º classificado, Tiago Machado foi 64.º e Ricardo Vilela foi 65.º, todos a 2.32 minutos do vencedor, enquanto José Gonçalves terminou em 130.º, a 11.53, e Ruben Guerreiro, vítima de dores abdominais, abandonou a corrida.



Rui Costa garantiu que deu o máximo na corrida de fundo dos Mundiais de ciclismo de estrada, em Bergen, na Noruega, prova na qual terminiu como melhor português, no 19.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor, o eslovaco Peter Sagan, que conquistou o título mundial pelo terceiro ano seguido."Acabou por acontecer o que eu temia. A corrida foi muito dura, sobretudo desde a altura em que a Holanda e a Bélgica pegaram na corrida, a cerca de 90 quilómetros do fim, mas a subida não era suficientemente extensa para fazer a diferença. Passou um grupo pequeno, mas estavam lá alguns 'sprinters'. Ainda tentei atacar, mas não era possível. Saio com a consciência de que estava bem e de que dei o meu máximo, mas o percurso não era o ideal", considerou Rui Costa, citado pela assessoria da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Autor: Lusa