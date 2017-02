Continuar a ler

"É algo novo para mim, uma prova de três semanas em que não conheço alguns pontos. Vou pedalar dia a dia, e fazê-lo o melhor possível", acrescentou Rui Costa, que conta oito participações na Volta a França, mas nunca esteve no Giro.Para cortar primeiro a meta da terceira de quatro etapas em Abu Dhabi, Rui Costa surpreendeu o russo Ilnur Zakarin nos últimos metros, depois de o russo ter assumido o essencial do trabalho na subida de mais de 12 quilómetros de Jebel Hafeet, um monte junto à cidade de Al-Aïn, no qual se concluiu a etapa de 186 quilómetros."Quando ataquei, foi para testar as pernas e encontrei boas sensações, que me animaram a continuar. Duvidei ao início, mas as coisas saíram bem, também por ter trabalhado com o Zakarin, fizemos um bom trabalho. No final arranquei e consegui ganhar uma etapa muito importante", explicou o português, campeão do mundo em 2013.Através da sua página oficial no Facebook, o ciclista comentou que "quem ganhou não foram as pernas mas a cabeça" e realçou o facto de a bandeira portuguesa ter figurado no primeiro lugar da tabela."Ganhar aqui é o máximo", considerou o atleta, uma vez que a prova é "muito especial por ser em casa do patrocinador da equipa e é uma forma de agradecer o apoio à equipa e o esforço feito para manter o projeto".Rui Costa cumpriu a tirada em 4:34.08 horas, o mesmo tempo atribuído a Zakarin, enquanto o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) chegou em terceiro, a 10 segundos. O corredor da Póvoa de Varzim lidera a geral com quatro segundos de vantagem sobre o russo e 16 em relação a Dumoulin, tendo a vitória final praticamente assegurada.A quarta e última etapa, com 147 quilómetros totalmente planos, disputa-se no circuito de Yas Marina, palco do Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1, ao qual os corredores terão de dar 26 voltas.