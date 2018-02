A Volta a Abu Dhabi vai na 4ª edição, contando sempre com algumas das estrelas do pelotão internacional. E este ano não foge à regra, com a corrida que esta quarta-feira começa a apresentar na linha de partida nomes como os do italiano Fabio Aru (UAE), o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), o polaco Rafal Majka (Bora), o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), e ainda alguns dos mais conceituados sprinters, Marcel Kittel (Katusha) e Mark Cavendish (Dimension ). Há ainda um português, Rui Costa (UAE), que defende, de resto, o título, numa prova em que a sua equipa ‘joga’ em casa."Tenho naturalmente boas recordações. Para a nossa equipa é importante vencer esta corrida e tudo faremos para satisfazer os nossos patrocinadores", frisou Rui Costa ao site da equipa. "Espero estar este ano também competitivo, de qualquer maneira temos uma equipa muito forte".Rui Costa terá como colega em Abu Dhabi uma das estrelas da UAE Emirates para 2018, Fabio Aru. O transalpino aproveitou a antevisão da corrida para revelar que estará no Giro de 2018, que começa em Jerusalém.

Autor: Ana Paula Marques