Rui Costa começa a disputar hoje a Volta a Omã, naquela que é a sua segunda corrida do ano. E chega ao Médio Oriente depois de um início de temporada muito prometedor, com o triunfo conseguido na etapa rainha da Volta a San Juan, na Argentina. O ciclista da UEA Abu Dhabi vai ser pois o líder da equipa para atacar os primeiros lugares da classificação geral, ele que foi 5º o ano passado, numa edição ganha pelo italiano Vincenzo Nibali e que registou as vitórias de Chris Froome em 2013 e 2014. Ambos não vão estar este ano, mas há outros pesos-pesados para ombrearem com o poveiro.

O italiano Fabio Aru (Astana) ou francês Romain Bardet (AG2R) são alguns dos adversários de Rui Costa, numa corrida que, não tendo contrarrelógio, vai decidir-se certamente nas quatro etapas de montanha, das seis que compõem o traçado. Em especial na última tirada seletiva (penúltima, no sábado), que termina em Jabal Al Akhdhar, conhecida como a ‘montanha verde’.

