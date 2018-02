Rui Costa está de regresso à estrada, depois da estreia em 2018 ter acontecido no Tour Down Under, na Austrália, em janeiro, onde foi 35º. O ciclista português faz parte do efetivo da UAE Emirates para a Volta a Omã, que começa terça-feira, sendo que os objetivos estão colocados na semana seguinte."Em 2017, a Volta a Omã revelou-se importante para conquistar depois a vitória em Abu Dhabi. Espero ser competitivo de novo este ano, ainda que depois de ter vindo da Austrália não treinei alguns dias devido a um resfriado", constatou Rui Costa à assessoria da sua equipa.O ano passado, o campeão do Mundo de 2013 foi 2º na Volta a Omã, atrás do belga Ben Hermans, sendo que na semana seguinte conquistou o triunfo na Volta a Abu Dhabi, onde é a sede da UAE Team Emirates.Rui Costa será o único português a competir no Médio Oriente, já que quase todos os outros que correm em equipas estrangeiras vão competir, também esta semana, na Volta ao Algarve, e ainda outros na Volta a Andaluzia