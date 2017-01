O português Rui Costa ofereceu esta sexta-feira a primeira vitória da sua história à recém-criada equipa UAE Abu Dhabi, triunfando na etapa-rainha da Volta a San Juan, na Argentina. O campeão do Mundo de estrada de 2013 impôs-se numa chegada em montanha, no Alto Colorado, superando o colombiano Rodolfo Torres (Androni Giocattoli-Sidermec) por três segundos.Com a vitória nesta 5.ª etapa da prova, Rui Costa subiu ao 5.º posto da classificação geral, a 26 segundos do holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo), que concluiu a esta tirada na 5.ª posição, terminando a 12 segundos do português.