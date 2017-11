Continuar a ler

Grandfondo



Além de Rui Costa, os espanhóis Raúl Alarcón (vencedor da Volta de 2017) e Oscar Pereiro (vencedor do Tour de 2006), José Azevedo e Jéssica Augusto também apadrinharam o lançamento do Love Tiles Douro Grandfondo, que terá lugar em maio. "Os objetivos para 2018, pelo menos para a primeira parte da época, passam por ser um pouco semelhantes aos deste ano, pois fiz um bom início de ano", afirmou Rui Costa, esperando repetir o triunfo em Abu Dhabi.O poveiro falou também dos novos colegas, entre eles Daniel Martin e Fabio Aru. "A equipa já merecia reforços de peso, visto que a responsabilidade, ao longo do ano, caía quase toda sobre as minhas costas. Não quer dizer que vou relaxar, mas no próximo ano vou estar mais tranquilo."Além de Rui Costa, os espanhóis Raúl Alarcón (vencedor da Volta de 2017) e Oscar Pereiro (vencedor do Tour de 2006), José Azevedo e Jéssica Augusto também apadrinharam o lançamento do Love Tiles Douro Grandfondo, que terá lugar em maio.

Rui Costa manifestou ontem o desejo de voltar a competir na Volta a França, depois de este ano ter optado pelo Giro. "É certo que gostava, mas ainda não sei o que me espera. Gostava novamente de passar pelo Tour, como por todas as outras provas que me dizem muito, como o Giro e a Vuelta, mas será a equipa também a decidir", disse o ciclista da UAE, à margem da apresentação do Douro Grandfondo, no Porto.Ainda com as grandes voltas por decidir em 2018, certo são já as corridas que fará nos primeiros meses da temporada. E aqui há uma novidade, com as primeiras pedaladas a serem dadas na Austrália. "Vou iniciar a época no Tour Down Under. É uma prova muito importante para preparar bem a Volta a Abu Dhabi, uma corrida muito importante para a equipa", destacou Rui Costa, vencedor este ano da corrida do Médio Oriente, sede da UAE. Volta a Omã e Tirreno-Adriático são as outras provas já calendarizadas para 2018.

Autor: Tiago Ribeiro