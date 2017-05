Continuar a ler

Rui Costa, que foi segundo num restrito 'sprint' final no final da tirada de 161 quilómetros, que ligou Florença e Bagno di Romagna, explicou que esse desgaste teve consequências nas pernas "no final da etapa"."Paguei um pouco essa fatura no final. Já ia muito desgastado e já não tive muitas pernas para o 'sprint'", acrescentou o ciclista de 30 anos, que se escapou do grupo perseguidor a 29 quilómetros da meta para se juntar ao vencedor da tirada.Fraile cortou a meta ao fim de 4:23.14 horas, o mesmo tempo atribuído a Rui Costa e ao francês Pierre Rolland (Cannondale-Drapac), terceiro classificado, enquanto o pelotão chegou cerca de dois minutos depois, com o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) a conservar a liderança.Na quinta-feira, a 12.ª etapa vai ligar Forlì a Reggio Emilia, na distância de 229 quilómetros.