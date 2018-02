Começou da melhor maneira a participação da UAE Emirates na corrida do país onde está a sede da equipa, em Abu Dhabi, com o norueguês Alexander Kristoff a vencer, batendo ao sprint o italiano Andrea Guardini, da Bardiani, e o australiano Caleb Ewan, da Mitchelton-Scott.No pelotão e a festejar a vitória do companheiro de equipa chegou o único português que compete por este dias no Médio Oriente, Rui Costa, em 55.º. O campeão do mundo de 2013 defende o título na Volta a Abu Dhabi.A primeira etapa ficou ainda marcada pela queda e abandono do britânico Mark Cavendishi, numa situação algo insólita. O ciclista da Dimension Data caiu no percurso de neutralização, ou seja, entre a partida simbólica e real. O incidente aconteceu quando o carro do diretor da corrida teve de travar, provocando a queda de alguns ciclistas, entre eles Cavendishi, a desistir com problemas n o ombro, o mesmo que ditou o seu afastamento no Tour de 2017.

Autor: Ana Paula Marques