Por equipas, a UAE Emirates, da qual faz parte Rui Costa e que conquistou este domingo a primeira vitória numa corrida por etapas da sua curta história - o conjunto sedeado nos Emirados Árabes Unidos estreou-se este ano -, ocupa também o 5.º lugar num ranking liderado pela BMC.



Ranking da UCI



1. Richie Porte (Austrália/BMC Racing), 672 pontos

2. Esteban Chaves (Colômbia/Orica), 422

3. Nathan Haas (Austrália/Dimension Data), 395

4. Jay McCarthy (Austrália/BORA), 385

5. Rui Costa (Portugal/UAE Emirates), 346

6. Peter Sagan (Eslováquia/BORA), 325

7. Caleb Ewan (Austrália/Orica), 305

8. Greg Van Avermaet (Bélgica/BMC Racing), 300

9. Nikias Arndt (Alemanha/Sunweb), 300

10. Ilnur Zakarin (Rússia/Katusha), 265

Ranking por equipas



1. BMC Racing (Estados Unidos), 1210

2. Orica (Austrália), 1077

3. BORA (Alemanha), 923

4. Sunweb (Alemanha), 695

5. UAE Emirates (Emirados Árabes Unidos), 654

6. Katusha (Suíça), 633

7. Quick-Step (Bélgica), 578

8. Trek (Estados Unidos), 558

9. Dimension Data (África do Sul), 483

10. LottoNL (Holanda), 407

11. Team Sky (Grã-Bretanha), 379

12. Cannondale (Estados Unidos), 359

13. AG2R (França), 331

14. Lotto (Bélgica), 315

15. Astana (Cazaquistão), 282

16. Movistar (Espanha), 180

17. Bahrain (Bahrain), 114

O triunfo de Rui Costa na Volta a Abu Dhabi, alcançado este domingo, deu ao ciclista português preciosos pontos, permitindo-lhe a subida ao 5.º posto no ranking da UCI, agora com um total de 346 pontos, à frente do campeão mundial Peter Sagan.Na liderança desta classificação continua o australiano Richie Porte, da BMC Racing, com 672 pontos, à frente do colombiano Esteban Chaves. À frente do português estão ainda mais dois australianos (Nathan Haas e Jay McCarthy).