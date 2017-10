Continuar a ler

Rui Oliveira, de 21 anos, diz que dará prioridade à estrada, mas a pista é uma paixão de longa data: "É a Axeon que me paga, com quem ganho dinheiro e que me permite ter esta atividade, pelo que a estrada está à frente de tudo. Mas, se houver apoios para a minha preparação, sonho estar presente nuns Jogos Olímpicos."Na sexta-feira, Portugal terá dois ciclistas em prova, com João Matias (omnium) e outra vez Rui Oliveira na final de eliminação, onde é campeão europeu de sub-23. A dupla também corre no domingo (madison). Rui Oliveira volta a correr sábado (perseguição individual), assim como César Martingil (pontos).