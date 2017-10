Rui Oliveira foi sexto esta noite na final de scratch do Campeonato da Europa de elites, em Berlim, na Alemanha, tendo sido o último a terminar na mesma volta do campeão, o francês Adrian Garel.Foi nesta disciplina, que o mesmo Rui Oliveira deu a Portugal a primeira medalha na variante de pista , ao ser segundo no Europeu júnior em 2013.

Autor: Ana Paula Marques